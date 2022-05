Una Vita anticipazioni 5 maggio: il piano fallito degli Olmedo (Di giovedì 5 maggio 2022) Sabina e Roberto si renderanno conto che Daniela non è chi dice di essere e così, come si evince dalla trama della puntata Una Vita in onda il 5 maggio, metteranno a punto un piano per smascherarla. La giovane, però, capirà tutto in anticipo e manderà a monte il loro piano. Nel frattempo, Natalia capirà che dietro al suo sequestro ci sono Aurelio e Genoveva e si arrabbierà con il fratello. Intanto, Ramon sarà sempre più preoccupato per suo figlio ed infine, Lolita, Rosina e Casilda decideranno di entrare nella squadra di Servante. Una Vita, trama 5 maggio: Natalia si arrabbierà moltissimo con Aurelio Natalia rischierà di essere rapita appena metterà piede fuori dal civico 38, ma Felipe, Ignacio e Jacinto riusciranno a sventare il suo sequestro. La ragazza, poco dopo, come segnalano le ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 maggio 2022) Sabina e Roberto si renderanno conto che Daniela non è chi dice di essere e così, come si evince dalla trama della puntata Unain onda il 5, metteranno a punto unper smascherarla. La giovane, però, capirà tutto in anticipo e manderà a monte il loro. Nel frattempo, Natalia capirà che dietro al suo sequestro ci sono Aurelio e Genoveva e si arrabbierà con il fratello. Intanto, Ramon sarà sempre più preoccupato per suo figlio ed infine, Lolita, Rosina e Casilda decideranno di entrare nella squadra di Servante. Una, trama 5: Natalia si arrabbierà moltissimo con Aurelio Natalia rischierà di essere rapita appena metterà piede fuori dal civico 38, ma Felipe, Ignacio e Jacinto riusciranno a sventare il suo sequestro. La ragazza, poco dopo, come segnalano le ...

