Ue, Letta dopo il veto ungherese: 'Per non bloccare l'Europa togliamo il meccanismo dell'unanimità' (Di giovedì 5 maggio 2022) Il segretario Pd Enrico Letta, commentando le divisioni europee sulle sanzion i, indica la strada giusta per riformare i trattati dell'Ue. 'Il 9 maggio può partire la Convenzione per la riforma dei ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Il segretario Pd Enrico, commentando le divisioni europee sulle sanzion i, indica la strada giusta per riformare i trattati'Ue. 'Il 9 maggio può partire la Convenzione per la riforma dei ...

Advertising

zazoomblog : Ue Letta dopo il veto ungherese: Per non bloccare lEuropa togliamo il meccanismo dellunanimità - #Letta #ungherese… - Maxnuccio : @janavel7 Metti un sondaggio tra Conte, Renzi, Calenda, Letta e Draghi, poi dopo il risultato scrivi chi deve andare via dai coglioni. - MScofferi : @LaStampa Due parole di Letta democristiano pugno chiuso su Lula,mantra della sinistra,dopo le affermazioni su Zele… - Grogu_IT : Si fa spazio un dubbio. Che non sia #Conte a fare propaganda populista per poi allinearsi al Partito Democratico di… - PlumajeEl : @alanfriedmanit @EnricoLetta @M_Fedriga @vitt61 @myrtamerlino @lanavediteseoed Dopo le recenti pagliacciate, manco… -