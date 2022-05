**Ucraina: Renzi, 'asse Conte-Salvini iniziato in notti Quirinale'** (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il rinnovato asse Salvini-Conte" non comincia "con la posizione sull'Ucraina, ma già con le notti del Quirinale". Lo scrive Matteo Renzi nelle enews. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Il rinnovato" non comincia "con la posizione sull'Ucraina, ma già con ledel". Lo scrive Matteonelle enews.

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Renzi, 'asse Conte-Salvini iniziato in notti Quirinale'** - - evamarghe : @elevisconti Ed ora sono di nuovo insieme contro l'invio delle armi in Ucraina, solo Letta non se ne accorge... In… - SimonellaD : @carlo1493 @pablo__liberal La posizione di Renzi sull'Ucraina non mi ha convinto e vedo in IV una linea politica un… - Fidelio_H : @Manuteist @marcelloconti92 Ma si, può capitare. Almeno Mario Monti, Renzi, Letta, si erano presentati con un progr… - gonufrio : RT @beretta_g: Il governo #Renzi nel 2015 ha inviato i Lince alla #Russia nonostante l'embargo imposto dall'UE nel luglio 2014: si avvalse… -