Traffico Roma del 05-05-2022 ore 19:30 Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente a nord della capitale sulla Salaria lunghe code tra Settebagni e tenuta Santa Colomba in uscita da Roma e verso il centro città da Monterotondo scalo a Tenuta Santa Colomba ed ancora incidente con code su via della Pisana riaperta al transito invece la tangenziale est tra lo svincolo A24 e la stazione Tiburtina verso la Salaria prima chiusa per incidente restano cudia partire da viale Castrense e poi da via dei Monti Tiburtini a Corso di Francia tutto verso lo stadio file per entrare in tangenziale sulla percorso Bano della A24 qui anche per incidente sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata esterna tra la Cina e la Tuscolana e poi in interna tra Cassia Veientana e Salaria è da Bufalotta a Prenestina lavori sulla Pontina code tra ...

