Tiago Pinto: «Roma in finale al 50%, Mourinho è qui per partite così»

Le dichiarazioni del dirigente della Roma Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport prima di Roma-Leicester. Le sue parole.

PARTITA – «Oggi è una notte per la quale abbiamo lavorato per tutta la stagione, abbiamo il 50% di possibilità di andare avanti. Siamo carichi, è un pubblico davvero eccezionale».

PUBBLICO DA CHAMPIONS – «Adesso siamo una squadra da Serie A e da Conference. Vogliamo andare avanti, arrivare in finale. Poi vedremo gli obiettivi della prossima stagione».

Mourinho – «Lo abbiamo fatto anche per serate come queste, è il leader giusto per tutto il lavoro che fa, ha un'unione incredibile con tutti, è l'uomo giusto per guidare la Roma al successo».

L'articolo proviene da Calcio News 24.

