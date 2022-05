Tennis: A Madrid Sinner fuori agli ottavi contro Auger - Aliassime (Di giovedì 5 maggio 2022) L'azzurro sconfitto 6 - 1 6 - 2 dal 21enne canadese Madrid (SPAGNA) - Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner esce di scena negli ottavi del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) L'azzurro sconfitto 6 - 1 6 - 2 dal 21enne canadese(SPAGNA) - Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannikesce di scena neglidel "MutuaOpen", quarto Masters 1000 stagionale ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? Un super #Musetti a Madrid sconfigge Korda 6-4 6-3 e raggiunge gli ottavi di finale del #MMOPEN! #tennis - Eurosport_IT : SINNER ???? L'azzurro con la vittoria contro De Minaur ai Masters1000 di Madrid raggiunge le 100 vittorie in carrier… - glooit : Tennis: Madrid; Sinner eliminato da Auger-Aliassime leggi su Gloo - RobertoGueli : RT @federtennis: Stop negli ottavi di finale per @janniksin a Madrid: il canadese Auger-Aliassime si aggiudica il match per 6-1 6-2. #stay… - serieB123 : Sinner all’Atp di Madrid perde contro Auger-Aliassime -