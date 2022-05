Smartphone: stanno “spegnendo” la tua rete | Milioni di italiani a rischio isolamento (Di giovedì 5 maggio 2022) Non c’è tempo da perdere: dovete immediatamente provvedere, se non volete essere “spenti” e rimanere così isolati L’annuncio era arrivato già lo scorso anno. Ma ora la deadline è passata. E così, Tim ha iniziato a “spegnere” il 3G. Non c’è più tempo ormai per adeguarsi, cambiando Smartphone o Sim. Il prossimo a essere “spento” potresti essere tu. La tua rete sta per scomparire Web SourceQuesto il messaggio che diverse persone hanno ricevuto: “Gentile cliente, da aprile 2022, Tim avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G. Poiché il tuo Smartphone non supporta le chiamate con le nuove tecnologie, in assenza di rete 3G, userai la rete 2G per telefonare e inviare sms, ma non potrà più navigare contemporaneamente in Internet sulla ... Leggi su newstv (Di giovedì 5 maggio 2022) Non c’è tempo da perdere: dovete immediatamente provvedere, se non volete essere “spenti” e rimanere così isolati L’annuncio era arrivato già lo scorso anno. Ma ora la deadline è passata. E così, Tim ha iniziato a “spegnere” il 3G. Non c’è più tempo ormai per adeguarsi, cambiandoo Sim. Il prossimo a essere “spento” potresti essere tu. La tuasta per scomparire Web SourceQuesto il messaggio che diverse persone hanno ricevuto: “Gentile cliente, da aprile 2022, Tim avvierà il progressivo spegnimento della3G, che sarà sostituita dalle tecnologie 4G e 5G. Poiché il tuonon supporta le chiamate con le nuove tecnologie, in assenza di3G, userai la2G per telefonare e inviare sms, ma non potrà più navigare contemporaneamente in Internet sulla ...

Advertising

adragnawalter : @MilkoSichinolfi @sologiuma I soldati #russi stanno rubando di tutto dal #grano ai mobili, elettrodomestici, televi… - alle60356023 : RT @SoleAnSor: I vicini di casa di Ei876 stanno sentendo rumori di unghia non curate che tappano disperatamente sullo smartphone a cambiar… - SoleAnSor : I vicini di casa di Ei876 stanno sentendo rumori di unghia non curate che tappano disperatamente sullo smartphone… - Mary35999509 : RT @cinziotta73: @RadioSavana Come nei precedenti video li vedo sempre più sofferenti. In effetti guerra e crisi economica stanno colpendo… - Bedo_103 : Sono a una cresima e stanno facendo ottomila foto con smartphone di fascia bassa. Avranno tantissime foto ricordo,… -