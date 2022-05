Roma-Leicester oggi | dove vederla in tv e in streaming

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –in tv, anche in chiaro, e in. Stasera i giallorossi ospitano la formazione inglese all’Olimpico (calcio d’inizio alle ore 21) per la semfinale di ritorno di Conference League dopo l’1-1 nella gara di andata. In tv, la gara è disponibile su Sky Sport Uno (251), Sky Sport (numero 252) e Sky Sport 4K per gli abbonati. In chiaro, è visibile su Tv8. In, la gara si può seguire su Dazn attraverso la smart tv o collegando alla tv PlayStation, Xbox o Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TimVision Box. Su pc smartphone e tablet la partita sarà visibile intramite app o sito Dazn. Le probabili formazioni titolari:(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, ...