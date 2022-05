Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin | Nozze Saltate!

(Di giovedì 5 maggio 2022)non si sposeranno. Almeno per il momento. E’ quanto riferiscono fonti vicine alla coppia. Smentiti quindi tutti i rumors circolati nei giorni scorsi che parlavano di un imminente matrimonio. Niente da fare, non vedremo la nostrain abito nuziale, almeno non nell’immediato. Intanto il suo compagno, ha festeggiato pochi giorni fa, il suo 53esimo compleanno. Ma ecco tutti gli aggiornamenti su questa coppia! Nienteper laSolo qualche giorno fa, era comparsa in rete la notizia chee il suo compagno storicofossero pronti alle. ...

Nella speranza che anchein Mediaset e Urbano Cairo su La7 facciano altrettanto. Meglio tardi che mai.Leggi anche > Silvia Toffanin e, matrimonio in vista Cosa rivela il sindaco di Portofino Il ladro del profilo di Sossio, per fingersi lui, ha usato una foto di famiglia come ...Coppia lontana dal gossip, ma tutti speranzosi in un loro matrimonio. Una fonte vicina a Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi spegne le speranze, almeno per il momento ...La forte e coraggiosa denuncia del Direttore Generale della Rai sull'inadeguatezza dei talk show - più simili a corride che a trasmissioni di buon giornalismo - fa riflettere e sollecita finalmente un ...