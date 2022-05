Per fermare la violenza sulle donne ci vorrebbe una rivoluzione culturale (Di giovedì 5 maggio 2022) Trentatré sono le donne uccise dall’1 gennaio al 24 aprile 2022 in Italia e trenta di queste in ambito familiare-affettivo. A oggi, nel 2022, «le vittime di omicidio volontario commesso da partner o ex partner sono solo di genere femminile», evidenzia il report della Direzione centrale di polizia criminale del 24 aprile. Nelle ultime due settimane la tendenza viene confermata dalla cronaca, costellata di femminicidi, violenze e stalking. Il 19 aprile un uomo guida l’automobile finendo volontariamente in un fiume, consapevole che la donna – che aveva deciso di lasciarlo – non sa nuotare. Il 22 aprile un uomo perseguita l’ex compagna, la minaccia di torturare i cani e di ammazzarli davanti a lei. Nello stesso giorno una donna muore accoltellata per mano del marito a seguito di un litigio, all’uccisione erano precedute diverse segnalazioni. Il 25 a Livorno una ragazza – ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 5 maggio 2022) Trentatré sono leuccise dall’1 gennaio al 24 aprile 2022 in Italia e trenta di queste in ambito familiare-affettivo. A oggi, nel 2022, «le vittime di omicidio volontario commesso da partner o ex partner sono solo di genere femminile», evidenzia il report della Direzione centrale di polizia criminale del 24 aprile. Nelle ultime due settimane la tendenza viene confermata dalla cronaca, costellata di femminicidi, violenze e stalking. Il 19 aprile un uomo guida l’automobile finendo volontariamente in un fiume, consapevole che la donna – che aveva deciso di lasciarlo – non sa nuotare. Il 22 aprile un uomo perseguita l’ex compagna, la minaccia di torturare i cani e di ammazzarli davanti a lei. Nello stesso giorno una donna muore accoltellata per mano del marito a seguito di un litigio, all’uccisione erano precedute diverse segnalazioni. Il 25 a Livorno una ragazza – ...

