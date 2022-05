Paolo Bonolis non si contiene, “Cog*one! Pezzo di me*da!”: scoppia la rissa in studio [VIDEO] (Di giovedì 5 maggio 2022) Il conduttore Paolo Bonolis è al centro di aspre polemiche dopo l’epica rissa in studio: la reazione indigna gli spettatori. Paolo Bonolis (fonte youtube)Una nuova rissa televisiva rischia di finire negli annali di Mediaset, ed è già virale in rete. La miccia si è accesa durante le riprese del Maurizio Costanzo Show, storico appuntamento late-night condotto dall’omonimo anchorman. Ad infiammare gli animi degli ospiti in studio, l’argomento regio: il conflitto tra Ucraina e Russia sembra esacerbare anche i temperamenti più tranquilli e concilianti. I due contendenti, in questo caso, non spiccano per diplomazia e, in barba alla non più giovane età, si sono azzuffati come due giovanotti. Si tratta del critico d’arte Vittorio Sgarbi e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il conduttoreè al centro di aspre polemiche dopo l’epicain: la reazione indigna gli spettatori.(fonte youtube)Una nuovatelevisiva rischia di finire negli annali di Mediaset, ed è già virale in rete. La miccia si è accesa durante le riprese del Maurizio Costanzo Show, storico appuntamento late-night condotto dall’omonimo anchorman. Ad infiammare gli animi degli ospiti in, l’argomento regio: il conflitto tra Ucraina e Russia sembra esacerbare anche i temperamenti più tranquilli e concilianti. I due contendenti, in questo caso, non spiccano per diplomazia e, in barba alla non più giovane età, si sono azzuffati come due giovanotti. Si tratta del critico d’arte Vittorio Sgarbi e ...

mint_vibez : Io nella vita come Paolo Bonolis quando qualcuno litiga: - rebeccagreco09 : RT @mmelestrange_: Best meme di maggio: Paolo Bonolis - Four__M : RT @badgalvale: e mentre Sgarbi e Mughini si scannano, Paolo Bonolis ci regala LA reaction pic. ?? #MaurizioCostanzoShow - Four__M : RT @milkovichsly: Giornata salvata da Paolo Bonolis che ride mentre Sgarbi e Mughini si sfasciano di mazzate - chenesannotutti : paolo bonolis cerca di non ridere -