(Di giovedì 5 maggio 2022)e Roma avevano puntato al giocatore durante la sessione didi gennaio, ma il terzino stando col Bayern Monaco. Quando bussa alla porta il Bayern Monaco, è difficile resistervi e optare per un’altra squadra. Sarà per questo chee Roma sono praticamente da considerare fuori dalla corsa per Noussair Mazraoui, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

EspeMarco : @FrancescaCphoto @CensuraFreemind @interinter38753 Tra l’altro pessimismo basato sul nulla. Abbiamo perso a Bologna… - buoncalcio : #GenoaPrimavera beffato a Napoli, termina 1-1. A segno Macca -

SerieANews

... trasformato da un "velo" di Osimhen in un assist per Mertens, che ha(44') col destro Vicario. Pur soffrendo molto ilè quindi arrivato in vantaggio all'intervallo e Spalletti ha ...I giallorossi cercano di uscire dalla morsa ma ildopo il gol gioca in maniera sempre più sciolta con le linee di passaggio chiare e lineari. La posizione dei due esterni d'attacco ma anche la ... Napoli beffato sul mercato: visite e firma altrove per l’obiettivo di Giuntoli Quella contro il Genoa sarà infatti l’ultima partita di Lorenzo Insigne con la maglia azzurra addosso, con la quale ha segnato 121 gol in 430 presenze. Abbiamo dato la possibilità, per la Tribuna Posi ...In carriera Juric non si è mai tolto lo sfizio di battere Spalletti: al Maradona un ko di misura, i granata ci riproveranno al "Grande Torino" ...