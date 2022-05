Musetti-Zverev oggi, ATP Madrid 2022: orario, canale tv, programma, streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) oggi, giovedì 5 maggio, Lorenzo Musetti sarà protagonista degli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il toscano affronterà il n.3 del mondo Alexander Zverev in un confronto molto difficile per le qualità del teutonico. Musetti è reduce dall’ottima vittoria contro l’americano Sebastian Korda in due set. Una prestazione di livello alto del carrarino che vuol ripetersi contro un tennista di caratura assai elevata. Zverev, vittorioso nel secondo turno contro il croato Marin Cilic, non sta vivendo però un momento di forma scintillante, come la sconfitta contro il danese Holger Rune a Monaco di Baviera conferma. Tuttavia, è il campione in carica di questo torneo e non vorrà di certo stare a guardare. I due non si sono mai incontrati nel massimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022), giovedì 5 maggio, Lorenzosarà protagonista degli ottavi di finale del Masters1000 di. Sulla terra rossa della Caja Magica, il toscano affronterà il n.3 del mondo Alexanderin un confronto molto difficile per le qualità del teutonico.è reduce dall’ottima vittoria contro l’americano Sebastian Korda in due set. Una prestazione di livello alto del carrarino che vuol ripetersi contro un tennista di caratura assai elevata., vittorioso nel secondo turno contro il croato Marin Cilic, non sta vivendo però un momento di forma scintillante, come la sconfitta contro il danese Holger Rune a Monaco di Baviera conferma. Tuttavia, è il campione in carica di questo torneo e non vorrà di certo stare a guardare. I due non si sono mai incontrati nel massimo ...

