MOVIOLA – Salernitana-Venezia | rigore dopo pochi minuti | Ceccaroni con la mano

(Di giovedì 5 maggio 2022)di, recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, c’è subito un episodio da. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Fazio si coordina, colpisce al volo e la palla sbatte sul braccio di. Per l’arbitro, il signor Maurizio Mariani di Aprilia, in diretta non c’è nulla ma viene richiamato immediatamente al Var perché il braccio del difensore delè abbastanza largo e nonostante la distanza sia ravvicinata è calcio di. Il direttore di gara di Aprilia rivede l’episodio al monitor e decreta la massima punizione: dal dischetto Federico Bonazzoli è freddo e sigla il gol dell’1-0. SportFace.

Advertising

infoitsport : Moviola Salernitana Venezia: l’episodio chiave del match - sportface2016 : MOVIOLA - #SalernitanaVenezia, rigore dopo pochi minuti: largo il braccio di #Ceccaroni. #Bonazzoli fa 1-0 #SerieA - zazoomblog : Salernitana Venezia LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Salernitana #Venezia #LIVE: #sintesi - tuttoatalanta : Atalanta-Salernitana, la moviola del CorSport: 'Buona la gestione della gara' - SolosalernoIt : La moviola di Atalanta Salernitana, a cura di Luca D'Urso -

Calcio News 24

SintesiVenezia 0 - 0Fischio d'inizio ore 21 Migliore ...Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... ( - )Torino -(+). 4a ... Salernitana Venezia LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH. In aggiornamento L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Salernitana Venezia. L’episodio chiave della moviola del matc ...ASCOLTA Allo stadio Arechi, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Venezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Arechi, Salernitana e ...