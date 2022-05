Mino Raiola: il funerale con tutti i suoi “ragazzi” da Ibrahimovic a Donnarumma (Di giovedì 5 maggio 2022) I funerali di Mino Raiola, l'agente di tanti campioni del calcio morto sabato pomeriggio a 54 anni dopo una lunga malattia, si sono celebrati oggi in forma strettamente riservata a Montecarlo, presso la Chiesa di Saint-Charles Leggi su itasportpress (Di giovedì 5 maggio 2022) I funerali di, l'agente di tanti campioni del calcio morto sabato pomeriggio a 54 anni dopo una lunga malattia, si sono celebrati oggi in forma strettamente riservata a Montecarlo, presso la Chiesa di Saint-Charles

Advertising

acmilan : Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss. AC Milan si string… - Agenzia_Ansa : FLASH | Mino #Raiola gravissimo al San Raffaele, Zangrillo: 'Sta combattendo'. Il primario: 'Indignato da chi specula sulla sua vita' #ANSA - goal : Official statement from Mino Raiola: - Weekend81500650 : RT @Dulafive: Ciao Mino. #Raiola - pasqualinipatri : Oggi i funerali di Mino Raiola, presenti diversi calciatori -