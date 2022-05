Marco Travaglio a briglia sciolta: “Ma stiamo scherzando?”, cala in silenzio in studio [VIDEO] (Di giovedì 5 maggio 2022) Marco Travaglio è senza freni a Ottoemezzo. cala il silenzio in studio durante il suo intervento in collegamento. Marco Travaglio (La7 screenshot)Ieri è andata in onda una nuova puntata di Ottoemezzo a cura di Lilli Gruber, con ospite in collegamento Marco Travaglio. Vediamo insieme le dichiarazioni tanto discusse del direttore de Il Fatto Quotidiano. In questo momento giornalisti e direttori delle TV italiane sono avvolti dalla polemica sulla presunta censura dell’informazione nel nostro Paese, a proposito della guerra Russia Ucraina. Marco Travaglio però si esprime a briglia sciolta proprio nello studio di Lilli Gruber in collegamento. La questione è ... Leggi su specialmag (Di giovedì 5 maggio 2022)è senza freni a Ottoemezzo.ilindurante il suo intervento in collegamento.(La7 screenshot)Ieri è andata in onda una nuova puntata di Ottoemezzo a cura di Lilli Gruber, con ospite in collegamento. Vediamo insieme le dichiarazioni tanto discusse del direttore de Il Fatto Quotidiano. In questo momento giornalisti e direttori delle TV italiane sono avvolti dalla polemica sulla presunta censura dell’informazione nel nostro Paese, a proposito della guerra Russia Ucraina.però si esprime aproprio nellodi Lilli Gruber in collegamento. La questione è ...

