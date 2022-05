Madonna vuole incontrare Papa Francesco: “Sono una brava cattolica” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Ciao Francis, Sono una brava cattolica“, Sono le prime parole di un tweet che la cantante Madonna ha scritto a Papa Francesco. La regina del pop, dopo aver dichiarato la volontà di diventare un’utente attivo di Twitter, ha pubblicato un post in cui citava l’account ufficiale di Bergoglio. Vi raccomandiamo... È morto Thierry Mugler, lo stilista re dei corsetti di Madonna e Lady Gaga “Lo giuro! Oddio, voglio dire… non giuro. Sono passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti? Sono stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti ... Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) “Ciao Francis,una“,le prime parole di un tweet che la cantanteha scritto a. La regina del pop, dopo aver dichiarato la volontà di diventare un’utente attivo di Twitter, ha pubblicato un post in cui citava l’account ufficiale di Bergoglio. Vi raccomandiamo... È morto Thierry Mugler, lo stilista re dei corsetti die Lady Gaga “Lo giuro! Oddio, voglio dire… non giuro.passati alcuni decenni dalla mia ultima confessione. Sarebbe possibile incontrarsi un giorno per discutere di alcune questioni importanti?stata scomunicata tre volte. Non mi sembra giusto. Cordiali saluti ...

