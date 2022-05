LIVE Musetti-Zverev 3-6 0-0, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: il tedesco vince il primo set! (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME A Madrid 40-0 Poteva far meglio Musetti con il rovescio lungolinea. 30-0 Buon serve and volley di Zverev. 15-0 Accelerazione pazzesca di Zverev con il rovescio. 17.00 Medical time out per Musetti per un piccolo risentimento alla gamba sinistra: sembrerebbe nulla di grave. 16.58 Percentuali mostruose per Zverev al servizio nel primo set: 16 prime in campo su 19 e 14/16 di resa. Musetti ha servito discretamente, ma il tedesco è stato una furia: 17 vincenti ed appena 7 gratuiti. 6-3 primo SET Zverev! Il tedesco chiude il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-AUGER-ALIASSIME A40-0 Poteva far megliocon il rovescio lungolinea. 30-0 Buon serve and volley di. 15-0 Accelerazione pazzesca dicon il rovescio. 17.00 Medical time out perper un piccolo risentimento alla gamba sinistra: sembrerebbe nulla di grave. 16.58 Percentuali mostruose peral servizio nelset: 16 prime in campo su 19 e 14/16 di resa.ha servito discretamente, ma ilè stato una furia: 17nti ed appena 7 gratuiti. 6-3SET! Ilchiude il ...

