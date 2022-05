Le lacrime di Mourinho dopo la finale conquistata: "Roma mi ha reso felice, ora vinciamo a Tirana" (Di giovedì 5 maggio 2022) "Non quasi, sono commosso". Piange davvero José Mourinho davanti alle telecamere, un allenatore che ha vinto tutto ma sa emozionarsi ancora e si presenta sfinito a commentare la vittoria contro il Leicester, che è anche una piccola rivincita per l'allenatore contro il calcio inglese che lo ha scaricato senza troppi complimenti. È lui l'artefice più grande di questa magica serata Romanista, che regala a un popolo impazzito di gioia la prima finale europea dopo 31 da quella maledetta doppia sfida in Coppa Uefa con l'Inter. Si chiama Europa Conference League ma questa coppa, per i giallorossi, ha il sapore di una Champions. Anche per l'allenatore che ha vinto quella vera, la coppa con le grandi orecchie, per due volte insieme ad un'altra marea di "tituli". "Vincere aiuta a vincere - spiega ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) "Non quasi, sono commosso". Piange davvero Josédavanti alle telecamere, un allenatore che ha vinto tutto ma sa emozionarsi ancora e si presenta sfinito a commentare la vittoria contro il Leicester, che è anche una piccola rivincita per l'allenatore contro il calcio inglese che lo ha scaricato senza troppi complimenti. È lui l'artefice più grande di questa magica seratanista, che regala a un popolo impazzito di gioia la primaeuropea31 da quella maledetta doppia sfida in Coppa Uefa con l'Inter. Si chiama Europa Conference League ma questa coppa, per i giallorossi, ha il sapore di una Champions. Anche per l'allenatore che ha vinto quella vera, la coppa con le grandi orecchie, per due volte insieme ad un'altra marea di "tituli". "Vincere aiuta a vincere - spiega ...

