Le 9 donne su cui punta il Pd alle elezioni comunali

(Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Una "tappa dolomitica", la chiama il segretario del Pd, Enrico Letta, utilizzando una immagine ciclistica. E a tirare la volataprossime amministrative saranno ledem. Nove in totale. Soprattutto, nove in più rispetto alla precednete tornata quando il segretario, seppure vincitore, si trovò a dovere stigmatizzare la penuria di candidate nei Comuni. "Nel 2021 la presenza femminile era eufemisticamente molto ridotta. Oggi ci apprestiamo alla campagna con nove candidate nei comuni capoluoghi di provincia. Un numero importante e significativo", rivendica Letta in conferenza stampa al Nazareno, ringraziando il repsonsabile Enti Locali, Francesco Boccia, per il lavoro compiuto sui territori. Leamministrative sono “una tappa politica in cui giochiamo fuori casa", risponde Boccia: "delle 26 città capoluogo in cui ...