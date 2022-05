L' attrice ucraina Irma Vitovska | «Sono scappata da Kiev | ora sogno Cannes e la pace»

Advertising

MScat01_exe : RT @puntointerno: La famosa attrice di Hollywood #AngelinaJolie ha visitato ieri la città di #Lviv. #Ucraina #Guerra - ECorsari : @fdragoni @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @CulturaIdentita È troppo manipolabile per essere donna di Governo, l'ha… - therealROSH : RT @giusepp64853114: UCRAINA – INIZIA LA SFILATA DEGLI ATTORI Angelina Jolie in visita a Leopoli. L'attrice avvistata in un bar della città… - toninocolasante : RT @giusepp64853114: UCRAINA – INIZIA LA SFILATA DEGLI ATTORI Angelina Jolie in visita a Leopoli. L'attrice avvistata in un bar della città… - Giovann08571078 : Angelina Jolie è andata in Ucraina lo stesso giorno di Adam Schiff e Nancy Pelosi e ora abbiamo questo gioiello. Un… -

"Ho sentito l'esigenza - spiega Roberta Pazi, che per prima ha pensato a questa iniziativa - di intervenire in modo concreto, come tutti, come cittadina, comema anche come responsabile del ......settimane in cui la pacifica convivenza dei popoli è messa a dura prova dal conflitto in. ... A Link Festival 2022 l'attualita' incontra il palcoscenico: ci sarà l'Alessandra Mastronardi ,...Al via oggi a Trieste "Link - Festival del giornalismo" con 80 protagonisti che si daranno appuntamento nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità per raccontare l'attualità in presa diretta, con appr ...Al via oggi a Trieste "Link - Festival del giornalismo" con 80 protagonisti che si daranno appuntamento nella Fincantieri Newsroom di piazza Unità per raccontare l'attualità in presa diretta, con appr ...