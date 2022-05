La Roma sotto la Curva Sud: Olimpico in delirio, Mou scatenato (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma - Il triplice fischio è stato accompagnato dal boato dell'Olimpico, poi il delirio di tutto lo stadio. Compresi dei giocatori. La Roma in delirio per la finale di Conference League conquistata ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022)- Il triplice fischio è stato accompagnato dal boato dell', poi ildi tutto lo stadio. Compresi dei giocatori. Lainper la finale di Conference League conquistata ...

Advertising

fanpage : Ennesimo dramma sul lavoro in Italia. Antonio aveva appena 29 anni, è morto sotto gli occhi del suo papà: - LScarsos : @deliux9 Agnelli, 28/04: 'Una Superlega esiste già, ed è la Premier League'. Dal 28/04: - Il Liverpool rischia sot… - thills_hitch : RT @fran_rkid: Ciò che invidio di più alla Roma è questo. La società ha fatto in modo che si remasse tutti nella stessa direzione, e i ris… - C___Jimmy : RT @fran_rkid: Ciò che invidio di più alla Roma è questo. La società ha fatto in modo che si remasse tutti nella stessa direzione, e i ris… - AnguissaFan : RT @fran_rkid: Ciò che invidio di più alla Roma è questo. La società ha fatto in modo che si remasse tutti nella stessa direzione, e i ris… -