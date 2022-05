Highlights Real Madrid-Manchester City 3-1 con il commento di Piccinini (VIDEO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Real Madrid-Manchester City 3-1, sfida valida per la semifinale di ritorno della Champions League 2021/2022. La telecronaca è quella di Sandro Piccinini. Quest’ultimo impazzisce di gioia di fronte all’ennesima impresa europea della squadra di Ancelotti, capace di segnare due gol nei minuti finali riacciuffando per i capelli i tempi supplementari. L’apoteosi è rappresentata dal rigore trasformato da Benzema, che regala ai suoi una finale dalle mille emozioni. Highlights Real Madrid-Manchester City SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilcon glidi3-1, sfida valida per la semifinale di ritorno della Champions League 2021/2022. La telecronaca è quella di Sandro. Quest’ultimo impazzisce di gioia di fronte all’ennesima impresa europea della squadra di Ancelotti, capace di segnare due gol nei minuti finali riacciuffando per i capelli i tempi supplementari. L’apoteosi è rappresentata dal rigore trasformato da Benzema, che regala ai suoi una finale dalle mille emozioni.SportFace.

