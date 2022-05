Gruppo Volkswagen - Spagna, 10 miliardi per le elettriche: svelato il progetto della gigafactory di Sagunto (Di giovedì 5 maggio 2022) La Spagna accelera nella transizione ecologica e il Gruppo Volkswagen risponde aumentando di 3 miliardi gli investimenti ipotizzati inizialmente per la produzione di auto elettriche e batterie: le risorse impegnate nel programma Future: Fast Forward - presentato a fine marzo - saliranno infatti a 10 miliardi, un risultato reso possibile dal contributo di decine di aziende, piccole e grandi, che i tedeschi sono riusciti a coinvolgere attivamente nelle loro strategie industriali: " un investimento industriale storico", ha detto l'amministratore delegato Herbert Diess, "il più grande nella storia della Spagna. Il progetto di Sagunto. L'impegno dei tedeschi è dimostrato pure dalla rapidità con cui si stanno muovendo per ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 5 maggio 2022) Laaccelera nella transizione ecologica e ilrisponde aumentando di 3gli investimenti ipotizzati inizialmente per la produzione di autoe batterie: le risorse impegnate nel programma Future: Fast Forward - presentato a fine marzo - saliranno infatti a 10, un risultato reso possibile dal contributo di decine di aziende, piccole e grandi, che i tedeschi sono riusciti a coinvolgere attivamente nelle loro strategie industriali: " un investimento industriale storico", ha detto l'amministratore delegato Herbert Diess, "il più grande nella storia. Ildi. L'impegno dei tedeschi è dimostrato pure dalla rapidità con cui si stanno muovendo per ...

