Evade le tasse e con i soldi si compra una squadra di calcio: arrestato noto imprenditore, sequestri per 11 milioni di euro (VIDEO) (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è intestato una squadra di calcio, acquisita con i soldi che avrebbe invece dovuto destinare al pagamento delle tasse. Ma il gioco, rimanendo nella metafora calcistica, di un noto imprenditore romano è stato svelato grazie alle indagini delle Fiamme Gialle che questa mattina hanno eseguito un' ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo. L'imprenditore è gravemente indiziato dei reati di autoriciclaggio e omesso versamento di imposte, nonché un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, di beni per un valore pari a 11.437.340 di euro e delle quote sociali di 17 società. Le indagini delle Fiamme Gialle Le indagini portate avanti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su delega della Procura ...

