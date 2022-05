Ed Sheeran canta con Ultimo “2step” (Di giovedì 5 maggio 2022) MILANO – Alle 16 di domani, 6 maggio, Ed Sheeran (foto) e Ultimo saranno ospiti in esclusiva sulla prima radiovisione d’Italia, Rtl 102.5. Proprio domani uscirà su tutte le piattaforme musicali “2step” (feat. Ultimo), il nuovo singolo che presenteranno nel corso di “The Flight” con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto alle ore 16. Nel 2019 Ed Sheeran era a Roma per il suo concerto alla Stadio Olimpico e in quell’occasione ha conosciuto Ultimo. Verso la fine dello scorso anno i due si sono incontrati di nuovo a Los Angeles e lì Ed ha proposto al cantautore romano di scrivere una strofa per il nuovo singolo “2step”, la cui versione originale è contenuta nel suo Ultimo album “=” (certificato platino in Italia). Ed ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 maggio 2022) MILANO – Alle 16 di domani, 6 maggio, Ed(foto) esaranno ospiti in esclusiva sulla prima radiovisione d’Italia, Rtl 102.5. Proprio domani uscirà su tutte le piattaforme musicali “” (feat.), il nuovo singolo che presenteranno nel corso di “The Flight” con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto alle ore 16. Nel 2019 Edera a Roma per il suo concerto alla Stadio Olimpico e in quell’occasione ha conosciuto. Verso la fine dello scorso anno i due si sono incontrati di nuovo a Los Angeles e lì Ed ha proposto alutore romano di scrivere una strofa per il nuovo singolo “”, la cui versione originale è contenuta nel suoalbum “=” (certificato platino in Italia). Ed ...

Advertising

Julia78210 : RT @antoccbs: Stavo rivedendo un’esibizione di Alex con il volume alto e mio padre sentendo fa “ma chi è che canta Ed Sheeran?” ?? - simbaissad : perché ho la tl piena di ultimo che canta e sotto di lui ed sheeran tipo ????? - Chicca_colors : RT @sonozenzero: 120 pagine da studiare ma sono qui a guardare ultimo che canta con ed sheeran in diretta - loveuxgoodbye : LA FACCIA DI ED SHEERAN MENTRE ULTIMO CANTA IN LIVE IN ITALIANO STO PIANGENDO DAL RIDERE ODDIO NON HO MAI RISO COSI YANTO - sonozenzero : 120 pagine da studiare ma sono qui a guardare ultimo che canta con ed sheeran in diretta -