Dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show a un altro programma: cosa farà adesso Maria Laura De Vitis (Di giovedì 5 maggio 2022) La quinta edizione de La Pupa e il Secchione Show ha visto vincere Maria Laura De Vitis: a Pomeriggio Cinque un annuncio che la riguarda. Nota per essere stata la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis era tra le ‘pupe’ dell’edizione appena terminata de La Pupa e il Secchione Show. La bella 24enne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 5 maggio 2022) La quinta edizione de Lae ilha visto vincereDe: a Pomeriggio Cinque un annuncio che la riguarda. Nota per essere stata la giovanissima fidanzata di Paolo Brosio,Deera tra le ‘pupe’ dell’edizione appena terminata de Lae il. La bella 24enne L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sandrogozi : Grande #vittoria oggi al Parlamento europeo ! La legge elettorale e le liste transnazionali sono state adottate con… - rulajebreal : Gli ucraini hanno ricevuto un carico di armi dalla Spagna e al cui interno hanno trovato del cibo, accompagnate da… - gippu1 : Il #Monza è a 90 minuti dalla sua prima promozione in serie A: 'basterà' una vittoria a Perugia venerdì sera. Adri… - tantapazienza_ : @blackma41625250 @giulw0nderland Secondo me da prima. Dalla ship con cosmary, dal 30% e dalla vittoria per il passaggio su rtl - an12frnc : RT @mistellaz: La vittoria di Alex non sarebbe stata scontata,sarebbe stata più che meritata. Sin dalla prima puntata,sin dalla prima nota… -