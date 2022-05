Covid in Campania, 5.112 casi e 13 morti: l'indice di contagio risale al 17,42%, in calo ricoveri e terapie intensive (Di giovedì 5 maggio 2022) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.112 positivi su 29.352 tamponi esaminati, 229 in più di... Leggi su ilmattino (Di giovedì 5 maggio 2022) Aumentano i nuovi positivi e cresce anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.112 positivi su 29.352 tamponi esaminati, 229 in più di...

Advertising

cronachecampane : Covid in Campania: in discesa positivi e ricoveri #Covid #flashnews #tassodipositività #terapiaintensiva - SkyTG24 : Covid: in #Campania incidenza al 17,41%, ricoveri in calo - ildenaro_it : #Covid, in #Campania resta l’#obbligo di #mascherina nei luoghi di #lavoro. De Luca #firma l’#ordinanza - antonellaa262 : Nuova ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca: obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro fino al… - VesuvioLive : Covid in Campania, il bollettino del 5 maggio: scendono ancora i ricoveri, casi stabili a 5 mila -