Bollettino, come cambiano le cifre senza mascherine: "Perché ora è meglio non utilizzarle" (Di giovedì 5 maggio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, con i dati relativi ai nuovi casi di Covid e ai decessi che sono ormai stabili. Omicron e le sue sottovarianti stanno ancora circolando con forza in tutto il Paese, come si evince dall'alto numero di attualmente positivi (1.165.124), ma al tempo stesso la barriera eretta dall'alto tasso di vaccinati e guariti sta reggendo e rendendo possibile la convivenza con il virus. Il Bollettino di oggi, giovedì 5 maggio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 48.255 contagiati, 70.523 guariti e 138 morti a fronte di 327.178 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 14,7% (+0,7 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è bassa e ampiamente gestibile. Inoltre negli ultimi giorni è data in ulteriore ... Leggi su liberoquotidiano

