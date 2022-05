Baseball, Serie A 2022: Modena batte Torre Pedrera nel recupero, la pioggia ferma Torino e Settimo Torinese (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è giocato un solo recupero dei due previsti nella Serie A di Baseball. Ed è quello tra Modena e Torre Pedrera Falcons, valido per il girone C. 6-3 il punteggio finale a favore dei canarini, che continuano così a tenere il passo di San Marino e Godo sognando la poule scudetto. A risultare decisivo è l’ottavo inning dopo un confronto nel quale sono i singoli di Tamburrini e Ventura a fare la differenza prima delle iniziative della parità di Greco prima ed Emanuelli poi, in grado di portare il risultato sul temporaneo 3-3. Baseball, Serie A 2022: Spirulina Becagli Grosseto alla poule scudetto, in corsa anche Macerata Sono il singolo a sinistra di Russo da 2 RBI e quello da uno di Pompilio a decidere il finale, anche se ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è giocato un solodei due previsti nellaA di. Ed è quello traFalcons, valido per il girone C. 6-3 il punteggio finale a favore dei canarini, che continuano così a tenere il passo di San Marino e Godo sognando la poule scudetto. A risultare decisivo è l’ottavo inning dopo un confronto nel quale sono i singoli di Tamburrini e Ventura a fare la differenza prima delle iniziative della parità di Greco prima ed Emanuelli poi, in grado di portare il risultato sul temporaneo 3-3.: Spirulina Becagli Grosseto alla poule scudetto, in corsa anche Macerata Sono il singolo a sinistra di Russo da 2 RBI e quello da uno di Pompilio a decidere il finale, anche se ...

