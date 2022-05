Barbara D’Urso: «A Mediaset siamo tutti una grande famiglia». E annuncia una ‘D’Urso-creatura’ all’Isola dei Famosi (Di giovedì 5 maggio 2022) Barbara D'Urso e Maria Laura De Vitis A poche ore dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show, in coppia con Edoardo Baietti, la 23enne Maria Laura De Vitis è pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi 2022. Sarà infatti una delle nuove naufraghe insieme alle già annunciate Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. L’annuncio ufficiale è arrivato a Pomeriggio Cinque. Mentre parlava della finalissima del reality di Italia 1, Barbara D’Urso si è infatti rivolta a Maria Laura, collegata dall’Honduras: “Con grande orgoglio devo dire che, per l’ennesima volta, una D’Urso-Creatura sta per essere una protagonista dell’Isola dei Famosi. Sei in Honduras. Brava, Maria Laura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa, ti hanno mandata lì, i nostri ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 5 maggio 2022)D'Urso e Maria Laura De Vitis A poche ore dalla vittoria a La Pupa e il Secchione Show, in coppia con Edoardo Baietti, la 23enne Maria Laura De Vitis è pronta a sbarcaredei2022. Sarà infatti una delle nuove naufraghe insieme alle giàte Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli. L’annuncio ufficiale è arrivato a Pomeriggio Cinque. Mentre parlava della finalissima del reality di Italia 1,si è infatti rivolta a Maria Laura, collegata dall’Honduras: “Conorgoglio devo dire che, per l’ennesima volta, una-Creatura sta per essere una protagonista dell’Isola dei. Sei in Honduras. Brava, Maria Laura. E quindi ti hanno vista, ti hanno presa, ti hanno mandata lì, i nostri ...

Advertising

CristianPeveri : RT @dea_channel: assistiamo in religioso silenzio alla sacra vestizione della divina Barbara D'Urso @carmelitadurso ?????????????? - FRossifake : @_IokiIaufeyson @itsmikafake ero abituato agli scoop shock di Barbara D'Urso nn a questi - Saverio_94 : 'Per te Barbara d’Urso a giugno lascerà Pomeriggio cinque oppure torna a settembre?' - Secondo me torna a settembre… - zazoomblog : Barbara D’Urso l’epilogo è dei peggiori: fan stroncati dall’orrenda notizia - #Barbara #D’Urso #l’epilogo… - mariali94316534 : Eva Henger, operazione d'urgenza in ospedale: l'annuncio choc di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 -