Arriva il caldo africano. Gli esperti: sarà uno dei mesi di maggio più caldi della storia (Di giovedì 5 maggio 2022) “Grazie ai modelli meteo sul medio e lungo periodo dei principali centri di ricerca, possiamo tracciare una tendenza per le prossime settimane quando sul nostro Paese potrebbe Arrivare la prima ondata di caldo africano dal sapore estivo, una fase di tempo ben più stabile rispetto alle ultime settimane piuttosto dinamiche”. E’ quanto si legge su ilmeteo.it, secondo il quale “verso il 13/14 maggio il possente anticiclone di origine africana potrebbe invadere per la prima volta in stagione buona parte del bacino del Mediterraneo. Dagli ultimissimi aggiornamenti si tratterebbe di una massa d’aria davvero calda per il periodo, con le temperature che risulterebbero sopra la media anche di 7/8°C”. INsomma: uno dei mesi di maggio più caldi che si ricordi a memora d’uomo. “In ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 maggio 2022) “Grazie ai modelli meteo sul medio e lungo periodo dei principali centri di ricerca, possiamo tracciare una tendenza per le prossime settimane quando sul nostro Paese potrebbere la prima ondata didal sapore estivo, una fase di tempo ben più stabile rispetto alle ultime settimane piuttosto dinamiche”. E’ quanto si legge su ilmeteo.it, secondo il quale “verso il 13/14il possente anticiclone di origine africana potrebbe invadere per la prima volta in stagione buona parte del bacino del Mediterraneo. Dagli ultimissimi aggiornamenti si tratterebbe di una massa d’aria davvero calda per il periodo, con le temperature che risulterebbero sopra la media anche di 7/8°C”. INsomma: uno deidipiùche si ricordi a memora d’uomo. “In ...

