Allegri: «La Juventus quando gioca lo fa per vincere, andare in giro a fare brutte figure non è da noi» (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta Genoa-Juventus in conferenza stampa. “Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo del quarto posto con tre giornate di anticipo e siamo contenti di questo. Abbiamo da preparare una finale di Coppa Italia, dobbiamo fare una bella partita domani. Andrà in campo la formazione migliore. Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposo, tornerà con la squadra domenica mattina. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione, gli altri ci saranno compresi Cuadrado e De Sciglio. Bisogna fare una bella partita perché poi vincere aiuta a vincere”. “Chi gioca domani in attacco? Deciderò oggi. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tecnico della, Massimiliano, presenta Genoa-in conferenza stampa. “Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare dipiù punti possibili. Abbiamo raggiunto l’obiettivo minimo del quarto posto con tre giornate di anticipo e siamo contenti di questo. Abbiamo da preparare una finale di Coppa Italia, dobbiamouna bella partita domani. Andrà in campo la formazione migliore. Danilo riposerà, gli ho dato qualche giorno di riposo, tornerà con la squadra domenica mattina. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione, gli altri ci saranno compresi Cuadrado e De Sciglio. Bisognauna bella partita perché poiaiuta a”. “Chidomani in attacco? Deciderò oggi. ...

Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - capuanogio : #Vlahovic in difficoltà nella #Juventus? I numeri dicono di no. Senza rigori, segna quasi come con la #Fiorentina m… - juventusfc : ??? Allegri: «Sono molto contento di #DV7. Non mi aspettavo riuscisse a calarsi così bene nella squadra e nella Juve… - StefaniaStefyss : RT @juventusfc: Era l'ultima risposta di Mister Allegri. A breve il recap completo su - GiulyADP : RT @juventusfc: Era l'ultima risposta di Mister Allegri. A breve il recap completo su -