Aborto e diritti | l’America rischia di cambiare faccia Parla Clementi

l'America s'infiamma sull'Aborto. I giudici della Corte Suprema sarebbero pronti a revocare la celebre sentenza 'Roe vs Wade' del 1973, attraverso la quale si stabilì il diritto su tutto il territorio federale all'Aborto. La bozza, pubblicata da Politico, è stata stilata dal giudice Samuel Alito. Il senso di fondo sarebbe quello di demandare ai singoli stati la facoltà di applicare o meno il diritto all'Aborto, de-federalizzando appunto la disciplina. Se questa circostanza si verificasse, chiaramente, avrebbe ripercussioni pesantissime. La decisione è attesa fra un paio di mesi. Nel frattempo, l'opinione pubblica statunitense è letteralmente spaccata. "E anche questo, in una certa misura, era l'obiettivo dei repubblicani che si sono appellati alla corte". Ne è sicuro Francesco Clementi, docente di ...

