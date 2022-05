WWE | BRON BREAKKER RENDE OMAGGIO A RICK STEINER A SPRING BREAKIN’

Advertising

brema82 : RT @WWE_Ufficiale: .@JoeGacy ha usato metodi discutibili per ottenere un match titolato contro @bronbreakkerwwe, ma hanno funzionato! Ecco… - WWE_Ufficiale : .@JoeGacy ha usato metodi discutibili per ottenere un match titolato contro @bronbreakkerwwe, ma hanno funzionato!… - zazoomblog : WWE: Joe Gacy è un contendente diabolico Bron Breakker finisce ancora al tappeto - #contendente #diabolico… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Joe Gacy è un contendente diabolico, Bron Breakker finisce ancora al tappeto - -

Spazio Wrestling

NXT Championship : Dolph Ziggler batteBreakker Main event che sancisce ufficialmente la rinascita di Dolph Ziggler in. Grazie a un superkick ben assestato si porta a casa il match e ...Prima di WrestleMania Saturday i fan dellapotranno assistere anche a Stand & Deliver , lo show ...Ladder Match a cinque per il North American Championship e il main event tra Dolph Ziggler e... WWE: Bron Breakker vicino al Main Roster *RUMOR* Le due leggende sono state inserite quest’anno nella Hall of Fame della WWE e nello stesso periodo il figlio di Rick, Bron Breakker, è diventato NXT Champion. Proprio questa settimana, durante ...Joe Gacy: world title contender and cult leader. That isn’t exactly a phrase that makes sense, and now Bron Breakker, NXT’s once can’t-miss prospect and champion, is inexplicably tied to him ...