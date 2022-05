Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 17:15 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Viabilità DEL 4 MAGGIO 2022 ORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE LUGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ANALOGA SITUAZIONE IN ESTERNA, SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DA Roma SULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI SI STA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 4 MAGGIOORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE LUGHE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA DIRAMAZIONESUD ANALOGA SITUAZIONE IN ESTERNA, SI VIAGGIA INCOLONNATI DALLAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL RACCORDO IN USCITA DASULLA PONTINA CODE PER CANTIERI TRA CASTELNO E TOR DE CENCI NELLE DUE DIREZIONI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E L’OLGIATA ANCHE QUI NELLE DUE DIREIZONI SI STA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale della Primavera, tra via dei Glicini e via dei Gelsi, su un tratto di cir… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Giulio Aristide Sartorio, tra via Ardeatina e viale Tor Marancia, su un tra… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-05-2022 - Luma9764 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Domani sera Roma-Leicester all'Olimpico, parziale stop per la rete bus del Centro (tra le 22 e le… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Voragine a via Sedrina, devia la 999 -

Incidente via Salaria: frontale tra auto, chiusa la strada ...i rilievi scientifici gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale e le squadre Anas, a lavoro per la gestione dell'evente e per consentire il ripristino della viabilità ... Matteo Valentini, il 20enne di Colli Aniene sta meglio. Indagini verso una svolta La procura di Roma ha incaricato gli investigatori della polizia, che già stanno effettuando ... Tra i possibili moventi, oltre a quello legato ad una lite per motivi di viabilità poi degenerata, anche ... RomaDailyNews ...i rilievi scientifici gli agenti del III gruppo Nomentano della polizia locale diCapitale e le squadre Anas, a lavoro per la gestione dell'evente e per consentire il ripristino della...La procura diha incaricato gli investigatori della polizia, che già stanno effettuando ... Tra i possibili moventi, oltre a quello legato ad una lite per motivi dipoi degenerata, anche ... Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews