Advertising

la_Biennale : Il Leone d’Oro alla carriera della #BiennaleCinema2022 #Venezia79 va al regista e sceneggiatore #PaulSchrader, “uno… - AnsaVeneto : Venezia Cinema: Leone d'Oro alla carriera a Paul Schrader. Regista e sceneggiatore, 'è il mio Leone del cuore' #ANSA - ParliamoDiNews : Venezia 79: Leone d’oro alla carriera al regista di American Gigolo Paul Schrader | Vanity Fair Italia… - mymovies : Venezia 79, a Paul Schrader il Leone d’Oro alla carriera #Venezia79 #PaulSchrader - nicomanetta1 : Paul Schrader, regista di 'American Gigolo' e sceneggiatore di 'Taxi Driver', Leone d'oro a Venezia - la Repubblica… -

"Sono profondamente onorato,è il miodel cuore", ha dichiarato nell'accettare la proposta Schrader , che ricordiamo essere lo sceneggiatore di film come Toro scatenato , Taxi Driver , ...Sarà il regista e sceneggiatore candidato all'Oscar Paul Schrader a ricevere ild'Oro alla Carriera in occasione della 79 Mostra d'Arte Cinematografica di, che quest'anno è in programma al Lido dal 31 agosto al 10 settembre. Il cineasta statunitense, che nelle ...Il Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera, ha deciso che sarà attribuito a Paul Schrader, regista e sceneggiatore statunitense, il ...«Sono profondamente onorato. Venezia è il mio Leone del cuore», ha detto Schrader, che a Venezia ha presentato giusto un anno prima Il collezionista di carte, con protagonista Oscar Isaac. «Schrader è ...