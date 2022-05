Uomini e Donne, Diego Tavani e Aneta Buchtova stanno ancora insieme? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio, Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno lasciato il programma assieme, come coppia. Il cavaliere ex di Ida Platano e la dama hanno cominciato a uscire parecchie settimana fa e tra loro è stato un crescendo di emozioni ma anche di paura, avendo entrambi alle spalle (come un po’ tutti i quarantenni) un fardello non indifferente di delusioni e abbandoni. Considerato che questa scelta è stata registrata oltre due settimane fa la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne staranno ancora insieme o si saranno già lasciati? Uomini e Donne, ex tronista di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata diandata in onda oggi pomeriggio,hanno lasciato il programma assieme, come coppia. Il cavaliere ex di Ida Platano e la dama hanno cominciato a uscire parecchie settimana fa e tra loro è stato un crescendo di emozioni ma anche di paura, avendo entrambi alle spalle (come un po’ tutti i quarantenni) un fardello non indifferente di delusioni e abbandoni. Considerato che questa scelta è stata registrata oltre due settimane fa la dama e il cavaliere del trono over distarannoo si saranno già lasciati?, ex tronista di ...

