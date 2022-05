**Ucraina: Salvini e altri senatori Lega si dimettono da commissione Esteri** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - I senatori della Lega che fanno parte della commissione Affari Esteri, presieduta da Vito Petrocelli, hanno firmato la lettera di dimissioni. Si tratta di Tony Iwobi, Stefano Lucidi, Matteo Salvini e Manuel Vescovi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Idellache fanno parte dellaAffari Esteri, presieduta da Vito Petrocelli, hanno firmato la lettera di dimissioni. Si tratta di Tony Iwobi, Stefano Lucidi, Matteoe Manuel Vescovi.

