“Uccio” è diventato un mestiere | i piloti di MotoGp hanno tutti un “amico” a libro paga

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “All’età di 16 o 17 anni, ogni pilota del Mondiale lascia casa dei genitori per iscriversi a un circo dove deve vivere con i suoi rivali, con i dirigenti che decideranno la sua carriera, con gli sponsor che lo pagheranno e con un’altra manciata di sconosciuti, dai meccanici ai giornalisti. Forse un membro della famiglia ti accompagnerà, ma normalmente sarai solo. In tutto il mondo, dall’Indonesia agli Stati Uniti, nelle vittorie e, soprattutto, nelle sconfitte. Solo“. E così, scrive El Mundo, il motociclismo ha creato una nuova figura professionale: l’del pilota. Altrimenti detto l’. Come Alessio Salucci detto ‘’, compagno di classe all’asilo di Valentino Rossi, e poi supporto, scorta, suo filo di terra per una intera carriera. “La cosa più normale –scrive El Mundo – è che, quando arriva ine ...