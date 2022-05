Salernitana, i convocati per la sfida con il Venezia: out Ribery e ranieri (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Venezia. PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.DIFENSORI: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Ruggeri;CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Verdi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Davide Nicola ha diramato la lista deiper la gara in programma domani tra. PORTIERI: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.DIFENSORI: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Ruggeri;CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Verdi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

