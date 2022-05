Playoff Serie C, formazioni ufficiali: da Pescara-Gubbio a Monopoli-Francavilla (Di mercoledì 4 maggio 2022) Le formazioni ufficiali dei sei match delle 20:30 validi per il secondo turno Playoff di Serie C, tra le varie sfide quelle tra Pescara-Gubbio e Monopoli-Francavilla Leggi su mediagol (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ledei sei match delle 20:30 validi per il secondo turnodiC, tra le varie sfide quelle tra

Advertising

JuventusFCYouth : ?? UFFICIALE ?? L'avventura dell'#Under23 nei Playoff di Serie C inizia domenica! Alle 17.30 si gioca il primo turn… - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - zazoomblog : LIVE – Triestina-Pro Patria 0-0 Playoff Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Triestina-Pro #Patria #Playoff #Serie - WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie C, formazioni ufficiali: da Pescara-Gubbio a Monopoli-Francavilla - Mediagol : Playoff Serie C, formazioni ufficiali: da Pescara-Gubbio a Monopoli-Francavilla -