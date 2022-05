Pillon è contento per il passo indietro della Corte Suprema USA sull’aborto. E Adinolfi vuole fare lo stesso in Italia (Di mercoledì 4 maggio 2022) La notizia rimbalzata dagli Stati Uniti e anticipata da Politico che vedrebbe la Corte Suprema in procinto di annullare la storica sentenza del 1973 denominata “Roe vs Wade”, integrata nel 1992 dal “Planned Parenthood vs Casey” che istituisce di fatto a livello federale la tutela del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza fa felici gli antiabortisti Italiani. Su tutti Simone Pillon, tra i leghisti più conservatori: il senatore, parlando con la testata True News, ha commentato così la vicenda: “Un’ottima notizia, ne aspettiamo la conferma”. Per poi condire il suo punto di vista con una dose di vittimismo: “La Corte Suprema USA è stata hackerata la bozza della sentenza contro l’aborto è stata diffusa e data in pasto ai media, ci sono manifestazioni sotto il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La notizia rimbalzata dagli Stati Uniti e anticipata da Politico che vedrebbe lain procinto di annullare la storica sentenza del 1973 denominata “Roe vs Wade”, integrata nel 1992 dal “Planned Parenthood vs Casey” che istituisce di fatto a livello federale la tutela del diritto all’interruzione volontaria di gravidanza fa felici gli antiabortistini. Su tutti Simone, tra i leghisti più conservatori: il senatore, parlando con la testata True News, ha commentato così la vicenda: “Un’ottima notizia, ne aspettiamo la conferma”. Per poi condire il suo punto di vista con una dose di vittimismo: “LaUSA è stata hackerata la bozzasentenza contro l’aborto è stata diffusa e data in pasto ai media, ci sono manifestazioni sotto il ...

Advertising

neXtquotidiano : Toh, chi l'avrebbe mai detto Pillon è contento per il passo indietro della Corte Suprema USA sull’#aborto. E Adino… - Nenonet1 : Sei contento di questo dove trovi Meloni, Salvini, Renzi, Pillon, migliore, bellanova, Rosato, Berlusconi? - maxlarosa80 : @GiuliaCortese1 me lo vedo Pillon mentre guarda the handmaid's tale e prende appunti tutto contento - CarmineSaturday : @LucianoRomeo9 Ne sarà contento Pillon. -

Sanremo, Pillon attacca ancora: Drusilla Foer nel mirino Non contento, Pillon ha continuato la sua polemica sulla presunta minaccia LGBT anche la mattina del 14 Gennaio: "Per Repubblica a Sanremo ci sarebbero 5 volti della femminilità, 5 co - conduttrici. ... Sanremo, Pillon attacca ancora: Drusilla Foer nel mirino Non contento, Pillon ha continuato la sua polemica sulla presunta minaccia LGBT anche la mattina del 14 Gennaio: "Per Repubblica a Sanremo ci sarebbero 5 volti della femminilità, 5 co - conduttrici. ... neXt Quotidiano Nonha continuato la sua polemica sulla presunta minaccia LGBT anche la mattina del 14 Gennaio: "Per Repubblica a Sanremo ci sarebbero 5 volti della femminilità, 5 co - conduttrici. ...Nonha continuato la sua polemica sulla presunta minaccia LGBT anche la mattina del 14 Gennaio: "Per Repubblica a Sanremo ci sarebbero 5 volti della femminilità, 5 co - conduttrici. ... Pillon e Adinolfi contenti per il passo indietro della Corte Suprema Usa sull'aborto