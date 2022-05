Lola muore nella terza stagione di Summertime?

Advertising

dallaAallaZip : Mercoledì 4 maggio uscirà la terza stagione di #summertime su #Netflix. La domanda che assilla i fan è una sola:… -

MAM-e

di Chiara Ferrara) ANTICIPAZIONI LA SCOGLIERA DEI MISTERI ULTIMA PUNTATA 26 APRILE/Manon è figlia di Georges Georges Battaglia si è svegliato dopo l'incidente nel corso dell'ultima ...di Chiara Ferrara) ANTICIPAZIONI LA SCOGLIERA DEI MISTERI ULTIMA PUNTATA 26 APRILE/La scogliera dei misteri 2: finale chiuso La fiction " Il mistero della scogliera ", trasmessa su Rai 1 ... Summertime 3, Lola muore nella terza stagione News, curiosità e le dichiarazioni dell'attrice Amparo Piñero Guirao Lola muore in Summertime Con il debutto della terza stagione, disponibile da mercoledì 4 maggio in streaming su Netflix, scopriamo finalmente il destino del personaggio interpretato da Amparo Piñero ...Così, dopo aver scoperto dell’esistenza di Lola, aveva orchestrato il finto colloquio per attirarla nella cittadina, con l’intento di vendicarsi. Al termine della serie Gaelle viene finalmente ...