L'intervista di Lavrov (e le fake news russe) allarmano il Copasir: convocati i vertici Rai, Agcom e Aisi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Copasir svolgerà un approfondimento sull'ingerenza straniera e sull'attività di disinformazione, in particolare le fake news in tempo di guerra. Ogni riferimento alla propaganda russa non è casuale. Sono infatti previste le audizioni del direttore dell'Aisi, Mario Parente, dell'amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes e del presidente Agcom, Giacomo Lasorella. Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso. LEGGI ANCHE La giornalista russa su La7: "Non mi fate parlare, questa è censura". In studio parte la risata (video) Anpi sotto accusa per il "negazionismo" sulla strage di Bucha. "Vergogna". "Memoria corta" "Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha posto da tempo la propria attenzione, nell'ambito della minaccia ibrida, ...

