Juve, il report dell'allenamento: si rivedono Cuadrado e De Sciglio, l'orario della conferenza di Allegri (Di mercoledì 4 maggio 2022) Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri. Buone notizie... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 4 maggio 2022) Attraverso il sito ufficialentus arriva ilodierno agli ordini di Massimiliano. Buone notizie...

Advertising

juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVenezia. Report come sempre a brev… - infoitsport : Juve, il report in vista del Genoa: Cuadrado e De Sciglio hanno lavorato parzialmente in gruppo - gilnar76 : Allenamento Juve: antivigilia del match col Genoa. TUTTI i dettagli dal report #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - sportli26181512 : Juve, il report dalla Continassa: Cuadrado e De Sciglio parzialmente in gruppo: In vista della trasferta di Genova,… - junews24com : Allenamento Juve: antivigilia del match col Genoa. TUTTI i dettagli dal report - -