Io sto con Mertens | la sua è la percezione dell’uomo di campo

Caro direttore, mi spiace ma questa volta ti devo andare contro. Io sto con Mertens. Il belga, tanto per cominciare, è uno dei pochissimi calciatori a non rilasciare interviste banali. Tu citavi il Milan: ecco, con i dovuti distinguo, Mertens quando parla con i giornalisti mi ricorda un po' Gullit, per genuinità e per il suo essere poco convenzionale. C'è poi un aspetto semantico da considerare: Mertens non ha detto chiaramente che il Napoli è più forte delle milanesi. Ha detto che non sono più forti di noi. La differenza è sottile: con quelle parole intendeva che Milan e Inter sono al nostro stesso livello. E questa è la percezione dell'uomo di campo. Vedi, ognuno deve fare il proprio mestiere: io faccio l'editore, voi i giornalisti. Mertens si guadagna da vivere ...

