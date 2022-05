Advertising

Gianlu_BoNa1990 : @AslanNerazzurro @Paolo78475202 @paolobocciarel1 @giovannibrenteg Il problema questa estate è stata la mancanza di… - infoitsport : Inter, salti di gioia per i tifosi: allarme rientrato, c'è l'annuncio di Inzaghi - r_campix : @sosasug0 @lauraboero11 @zeliglinus @Inter Tranquillo...tra poco salti anche tu - RB13548368 : @Yuro_23 Sbagliato Per l’Inter dei prossimi anni che lotterà per l’Europa League è senza dubbio l’allenatore giust… - furgeTX : @NoMoreLimone @CalcioFinanza Eh cavolo, sarebbe proprio brutto fare la fine del ManUtd... speriamo salti tutto e ar… -

SerieANews

Ascolta 'Serie A con pochidi qualità, per Sconcerti la novità più bella è Kalulu del Milan' su Spreaker. Perisic e Brozovic sono stati bravissimi, ma non sono scoperte, nell'chi ha fatto ...... basti pensare al Bologna che da salvissima ha fermato la Juventus e l'. Passiamo ora al Genoa ... automaticamente in Champions e che non farà certo imortali per raggiungere il terzo posto, ... Inter, salti di gioia per i tifosi: può firmare fino al 2024, ingaggio monstre L'organizzazione è pensata bene da permetterci di registrare dopo scuola. Ogni tanto capita che si debba registrare la mattina, ma è raro che salti scuola. Per il resto ha anche un'insegnante che lo ...L’argentino lascerà la Juventus a parametro zero, per poi trasferirsi all’Inter. Una sorta di “tradimento”, verso i tifosi bianconeri, che vedrebbero un loro beniamino passare ai loro storici “nemici” ...