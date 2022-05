Il Napoli deve recuperare 220 milioni di perdite | cessioni in vista?

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo le ultime dichiarazioni del Presidente Aurelio De Laurentiis, i tifosi delhanno iniziato a prendere coscienza della dimensione del prossimo calciomercato: vietati investimenti folli, anzi! Bisognerà operare in maniera oculata per cercare soprattutto di realizzare delle plusvalenze e degli ingressi importanti. In una delle ultime interviste rilasciate dal numero 1 azzurro, stando a L'articolo

Advertising

EnricoTurcato : Analizziamolo meglio Dusan #Vlahovic Da quando è arrivato, la Juve ha raccolto 27 punti in 12 gare di Serie A, men… - sscalcionapoli1 : Jacomuzzi su Broja: “Tanti club interessati, se il Napoli lo vuole deve sbrigarsi” - DaVelSign : RT @killermedia: RIP Luca Boschi - DiDiferdinando : @FootballAndDre1 Certo che se quel Napoli avesse avuto un allenatore come si deve avrebbe fatto sfraceli - Melquiandess : RT @Maruzzella8720: La Villa Floridiana,deve il suo nome a Lucia Migliaccio,duchessa di Floridia e moglie di Ferdinando IV di Borbone... ??V… -

Tutto Napoli

...dell'assessore l'importanza del contributo fornito dalle risorse del Patto per, risorse che devono però essere utili a far partire un meccanismo virtuoso che generi nuove entrate.poi ...L'allenatore nonpensare alla critica ma solo alle sue idee, avrà sbagliato anche Spalletti ma ... PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Meluso: "Vedrei bene Barak al, ... Agostinelli: “Il Napoli deve fare un regalo ai tifosi: non può farsi superare dalla Juve” in estate sarebbe l’ultima occasione per provare a monetizzare con la sua partenze. Zielinski, invece, è un altro pezzo pregiato che il Napoli si potrebbe trovare a dover sacrificare.Sandro Mazzola, parlando a Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato una ‘sliding door’: “I bianconeri della Juventus mandarono una macchina a prendermi e mi proposero di andare a giocare da loro, io ...