Gravina a Governo 'professionismo donne? serve concretezza' (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Abbiamo creduto che la sensibilità del mondo dello sport dovesse aprire a una pari dignità delle nostre ragazze. Il decreto Nannicini ci aiuta, ma non risolve il problema. Noi confidiamo nella ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Abbiamo creduto che la sensibilità del mondo dello sport dovesse aprire a una pari dignità delle nostre ragazze. Il decreto Nannicini ci aiuta, ma non risolve il problema. Noi confidiamo nella ...

Advertising

glooit : Gravina a Governo 'professionismo donne? serve concretezza' leggi su Gloo - RiccardoLana2 : RT @LouGirardiReal: Gravina ( comandato da Marotta sicuramente) sta cercando di togliere il decreto crescita in italia. Continua a fare pre… - LouGirardiReal : Gravina ( comandato da Marotta sicuramente) sta cercando di togliere il decreto crescita in italia. Continua a fare… - Dave68davide : @mariottismo Non si dimettono alcuni della coalizione di governo,figuriamoci er poro Gravina - SalJ80 : @Juventina962 Il decreto crescita lo può togliere solo il governo. Gravina con le sue idee strampalate può fare ben poco. -